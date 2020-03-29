10 советов как выбрать тренера и зал для кроссфита 0 3 crossfit 29-03-2020 06:53 КроссФит

В России кроссфит еще только развивается, но уже сейчас вы найдёте большое количество залов и тренеров по кроссфиту. Как же выбрать подходящий именно вам тренировочный центр, да и тренера, который сделает вас физически крепче и здоровее, приведёт вас к возможно лучшей в жизни форме?

Обувь для кроссфита 0 4 crossfit 29-03-2020 06:53 КроссФит

С популярностью кроссфита у производителей экипировки появилось ещё одно поле для творчества и зарабатывания денег. Итак, какую обувь нам предлагают для занятия кроссфитом? В чём её главные преимущества? И, стоит ли переплачивать за бренд или приписку «для кроссфита» на ценнике?

9 негласных законов кроссфит зала 0 4 crossfit 29-03-2020 06:53 КроссФит

В этом материале мы расскажем вам о 10 правилах, которые необходимо соблюдать в кроссфит залах, чтобы на вас не смотрели косо, и чтобы вы сразу стали своим парнем или своей девчонкой.

Как правильно приседать со штангой над головой 0 4 crossfit 29-03-2020 06:53 КроссФит

На первый взгляд приседания со штангой над головой может показаться сложным упражнением, но при соблюдении элементарных правил его выполнения оно будет доступно даже новичку.

Гимнастика в кроссфите 0 5 crossfit 29-03-2020 06:53 КроссФит

Гимнастика в системе CrossFit является одной из главных составляющих тренировочного процесса. Гимнастические упражнения строятся на работе с собственным весом и направлены на развитие владения своим телом в пространстве. Освоение гимнастических навыков важно не только для выступления на соревнованиях, но и для общего прогресса в тренировках и физического развития. Многие пренебрегают или уделяют недостаточно внимания гимнастике в своих

Как маленький американский город стал CrossFit Меккой 0 10 crossfit 27-03-2020 23:56 КроссФит

Представьте, что легендарные теннисисты Роджер Федерер и Серена Уильямс живут и тренируются в одном маленьком городе. Оба величайших в своём виде спорта спортсмена проживают по соседству, подталкивая друг друга к новым высотам. Или звезды футбола Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар селятся в одной и той же маленькой деревне в Испании, ежедневно сталкиваются друг с другом в продуктовом магазине и раз в неделю собираются на ужин.

Как выглядят самые красивые девушки в кроссфите? 0 3 crossfit 27-03-2020 23:56 КроссФит

Быть сильной и красивой одновременно вполне реально. Несмотря на то, что девушки в кроссфите могут поднимать штангу намного тяжелее собственного веса, они остаются женственными. Рассказываем о семи красотках, которые доказывают это на своем примере.

Способы адаптации кроссфит-атлетов к условиям соревнований в чужой стране 0 9 crossfit 27-03-2020 23:56 КроссФит

Успешное выступление спортсменов, путешествующих по разным странам, не всегда зависит лишь от наличия хорошей физической формы. Иногда умение быстро приспособиться к культуре чужой страны и внешним условиям не менее важно. О том, как кроссфит-атлеты преодолевают существующие проблемы на международных стартах рассказывает спортивный сайт "Morning Chalk Up".

Дэвид Хиппенстил: Возраст — это просто число 0 7 crossfit 27-03-2020 23:56 КроссФит

Большинство людей не начинают заниматься новыми видами спорта после 50-ти лет, но Хиппенстил не входит в их число. Он узнал о кроссфите в 56 и настолько им увлекся, что поставил себе цель выиграть CrossFit Games — самые важные соревнования для любого кроссфит-атлета. Через 4 года благодаря самоотверженности и преданности делу ему удалось осуществить мечту.

Потеря веса и Crossfit: друзья или враги? 0 7 crossfit 27-03-2020 23:55 КроссФит

Вы пришли в Crossfit, чтобы похудеть? Это отличный спорт для переустройства жизни, людей с избыточным весом. Но это также может быть источником отчуждения, путаницы и крайностей, которые способствуют неправильному мышлению многих.

Сила больше не нужна на Кроссфит Играх? 0 11 crossfit 27-03-2020 23:55 КроссФит

Сила всегда была важной частью Кроссфит Игр, и она часто выступала главным разделителем между элитой и средним кроссфит-атлетом. Если вы не можете поднять вес, который требуется на соревнованиях, вы просто не сможете участвовать.

Армлифтинг: тренировки и соревнования 0 8 crossfit 27-03-2020 23:55 КроссФит

Кто бы мог подумать 30 лет назад, что любому комплекс упражнению достаточно подобрать суровое название и оно станет отдельной спортивной дисциплиной. Неудивительно, если в скором времени своё направление обретёт присед или выпады. Но, сегодня мы поговорим об армлифтинге, который прекрасно вписался как в любительском спорте, так и на профессиональной арене.

Лучшие мобильные приложения для кроссфита 0 10 crossfit 27-03-2020 23:55 КроссФит

Если спросить у опытного кроссфит-атлета, что нужно в первую очередь учитывать при занятиях кроссфитом, то все как один ответят: «Найти тренера». Однако не каждый располагает деньгами или временем, чтобы нанимать профессионала или приезжать на тренировку после рабочего дня. Что делать в таких случаях? Мы предлагаем на первых парах изучить данный вопрос и скачать несколько приложений на телефон, которые помогут выстроить понимание принципа

7 мифов и заблуждений о кроссфит 0 12 crossfit 27-03-2020 23:55 КроссФит

С появлением кроссфита, появились мифы и заблуждения. За время своего существования этот вид спорта подвергся большому количеству критики, обрел своих противников и огромную армию поклонников. Давайте разбираться где же правда.

5 причин попробывать кроссфит 0 11 crossfit 27-03-2020 11:02 КроссФит

Кроссфит – это новое дыхание, которое вдохнул в индустрию фитнеса американский специалист Грэг Глассман пару десятилетий назад. С каждым годов в это движение вовлекается все больше и больше людей. Чем же притягивает кроссфит и почему нужно попробовать эту систему тренировок.

Построение тренировочного процесса в кроссфите для начинающих атлетов 0 8 crossfit 27-03-2020 11:02 КроссФит

В этот раз хотелось бы поговорить на такую актуальную тему, которую можно сформулировать простым вопросом: «С чего начать тренировки по кроссфиту»? Казалось бы, мы употребили в вопросе «чего», но правильнее будет «кого». Да, конечно, любые занятия по новой для вас дисциплине, виду спорта/фитнеса нужно начать с поисков опытного тренера, это наиболее продуктивный и быстрый путь для выбора программирования, которое вам подойдёт, и успешных

Рывок гири одной рукой. Техника и польза. 0 9 crossfit 27-03-2020 11:01 КроссФит

Рывок гири одной рукой – это очень популярное упражнение, которое ранее использовалось преимущественно в специализированных тренировках на физическую подготовку, но позднее перекочевало и в кроссфит. Современные техники могут сильно отличаться от используемых ранее. Так, в кроссфите нет фазы подседа, благодаря чему основная нагрузка ложится на мышцы плечевого пояса.

Упражнение «молотки» с гантелями: Техника и особенности выполнения 0 8 crossfit 27-03-2020 11:01 КроссФит

Упражнение «молотки» с гантелями сегодня является одним из наиболее популярных у спортсменов, мечтающим быстро и эффективно накачать мышцы рук. Оно является очень универсальным – подходит как новичкам в спорте, так и опытным людям, привыкшим к тренировкам в зале и у себя дома. При этом научиться выполнять данное упражнение без особого труда сможет каждый, а риск получения травмы будет минимальным, если соблюдать рекомендации профессионалов.

7 распространенных ошибок начинающих кроссфитеров 0 8 crossfit 26-03-2020 21:18 КроссФит

Все мы допускаем ошибки, когда начинаем заниматься новым незнакомым для нас делом, будь то фитнес, учеба или работа. Ошибки бывают незначительные, которые не влекут за собой тяжелых последствий. Но можно нарваться и на серьезные просчеты, которые нанесут серьезный урон вам и вашему здоровью. Чтобы избежать некоторые из них - предлагаем вам прочитать этот материал о распространенных ошибках начинающих кроссфитеров.